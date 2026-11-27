Порядка 120 фестивалей российского кино прошло в мире за последние три года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия провела почти 120 фестивалей национального кино в более чем 50 государствах и представила стенды отечественной киноиндустрии на 13 международных кинорынках за последние три года, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.



"Мы продолжаем выстраивать пространство живого общения со зрителями по всему миру. Я должна сказать, что за последние три года были организованы стенды национальной киноиндустрии на 13 международных кинорынках, проведено порядка 120 фестивалей российского кино более чем в 50 странах", - сказала Любимова в пятницу на пленарной сессии о производстве и дистрибуции контента в преддверии Российского международного кинорынка.



По словам министра, первый Российский кинорынок - это "значимое индустриальное событие", которое объединит в Москве более 60 представителей российской и зарубежной киноиндустрии из 17 стран.



"Помимо наших коллег из РФ с нами вместе наши коллеги из Республики Беларусь, из Республики Казахстан, из Киргизской Республики, Республики Узбекистан, а также Бразилии, Индии, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Турции, Республики Корея и Японии", - уточнила Любимова.



В рамках кинорынка пройдут презентации проектов, кинопоказы, деловые встречи и обсуждение совместных инициатив.



"Я уверена, что участники предстоящего события продемонстрируют иностранным партнерам и уникальность, и разнообразие, и всю глубину нашего отечественного российского кинематографа", - подчеркнула министр, пожелав всем участникам успешной работы и профессиональных достижений.



Первый в России международный кинорынок пройдет в Москве 1-3 декабря. В мероприятии примут участие крупнейшие закупщики аудиовизуальной продукции из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств, которым на протяжении трех дней будет презентован российский аудиовизуальный контент разных жанров и форматов.