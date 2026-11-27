Выставка костюмов из собрания музея Большого театра откроется в Зале Зарядье

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Выставка костюмов из знаковых спектаклей и мирового оперного репертуара из собрания музея Большого театра России откроется в Зале Зарядье 14 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

"Посетители смогут увидеть костюмы, созданные выдающимися театральными художниками России, - Федором Федоровским, Петром Вильямсом, Валерием Левенталем, Александром Боровским и другими", - сказали в пресс-службе.

Для экспозиции, уточнили в ГАБТ, выбраны не только знаковые спектакли в истории театра, но и сочинения мирового оперного репертуара, в том числе "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин") Михаила Глинки, "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и "Иоланта" Петра Чайковского, "Царская невеста" и "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Николая Римского-Корсакова, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" и "Отелло" Джузеппе Верди, а также "Тоска" Джакомо Пуччини.

Особое место среди экспонатов занимают предметы, связанные со спектаклями оперного режиссера XX века Бориса Покровского - посетители увидят костюм Флории Тоски, в котором на сцену выходила народная артистка РСФСР Людмила Сергиенко. Также среди экспонатов - костюм Евгения Онегина из одноименной оперы Петра Чайковского, в котором выступал Дмитрий Харитонов.

"Мы не раз исполняли в Зале Зарядье великие оперные и балетные партитуры. Выставка костюмов из собрания музея Большого театра - ещё одна грань нашего сотрудничества. Я рад, что у слушателей Зала Зарядье будет возможность увидеть работы великих русских театральных художников", - заявил гендиректор театра Валерий Гергиев, слова которого привели в сообщении.

Выставочный проект Большого театра и Зала Зарядье приурочен к празднованию 250-летнего юбилея театра и станет частью программы V Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье".