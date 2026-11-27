Дворцовые конюшни в Петергофе продали на торгах почти втрое дороже стартовой цены

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Петербургская компания "Оз8" стала победителем торгов по продаже Дворцовых конюшен в Петергофе, предложив за лот 584 млн рублей, сообщает пресс-служба "ДОМа.РФ".

"За здания общей площадью 11,9 тысячи кв.м и право аренды участка 3,2 га местная компания "Оз8" предложила 584,05 млн рублей. (...) В ходе торгов начальная цена лота была превышена почти в три раза", - говорится в сообщении.

Помимо победителя в конкурсе приняли участие еще два претендента.

По данным из ЕГРЮЛ, АО "Оз8" было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в конце 2024 года. Основным видом деятельности компании является производство парфюмерных и косметических средств.

Аукцион по продаже комплекса недвижимости, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Конюшни дворцовые" (ансамбль), а также право аренды участка общей площадью 31,7 тыс. кв.м был объявлен в начале октября.

В состав комплекса входили шесть объектов недвижимости общей площадью около 12 тысячи кв.м, в том числе, кузницы, библиотека, медицинская лаборатория, дом отдыха и санаторий. Здания являются объектами культурного наследия федерального значения.

Императорские конюшни располагаются на границе Александрии и Нижнего парка Петергофа. С 1732 года на этом месте располагался царский конюшенный двор. С 1848 по 1855 год по заказу императора Николая I архитектором Николаем Бенуа в Петергофе был возведен комплекс зданий в неоготическом стиле. В комплекс входили манеж, конное ведомство и жилые помещения для служащих. Внутри двора находились кузница, ветеринарная лечебница, каретная, сеновалы, кладовые для фуража.

В 2015 году была одобрена концепция реставрации и приспособления для современного использования Дворцовых конюшен. На территории памятника предлагалось создать конно-спортивный комплекс. Памятнику предлагалось вернуть изначальную функцию и создать на его территории конно-спортивный комплекс, однако работы так и не начались.