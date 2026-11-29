Фильм "Рождение империи" преодолел в прокате отметку в 1 млрд рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сборы исторической драмы "Рождение империи" превысили 1 млрд рублей, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Рождение империи" преодолел отметку в один миллиард рублей в прокате. Фильм стал восьмой картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате за 2026 год", - написала она в своем Мах-канале в воскресенье.

Министр отметила, что картина режиссера Андрея Кравчука охватывает десятилетие правления Петра I - с 1698 по 1709 год: от возвращения царя из Великого посольства в Европу до Полтавской битвы. Съемки фильма прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Тульской областях.

Среди актеров картины - Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Мате Кабе, Александр Яценко, Александр Яцко и Сергей Шакуров и другие.

Фильм "Рождение империи" вышел в российский прокат 29 октября 2026 года.