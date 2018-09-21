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Россия выделит 1 млн руб. на установку памятника Беллинсгаузену в Эстонии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова помочь установить в Эстонии на острове Сааремаа (Saaremaa) памятник русскому мореплавателю, адмиралу, первооткрывателю Антарктиды, по происхождению балтийскому немцу из остзейского дворянского рода Фаддею Фаддеевичу Беллинсгаузену.

"Россия готова принять участие в проекте установки памятника Беллинсгаузену", - пишет местная газета Saarte Haal со ссылкой на представителя посольства России в Эстонии Станислава Макаренко, заявившего об этом на состоявшейся в четверг конференции в Курессаре - главном городе острова Сааремаа.

При этом С.Макаренко призвал сообща хранить память о знаменитых мореходах.

Руководитель Сааремааского общества морской культуры Рейн Сепп сообщил, что стоимость памятника составит 110 тыс. евро и что, по утверждению россиян, у них на проект забронирован 1 млн рублей или 17 тыс. евро.

По его словам, памятник планируется установить к 200-летию открытия Антарктиды, которое исполняется в 2020 году.

Сейчас идет поиск средств на его установку.

Как сообщали ранее СМИ Эстонии, в 2014 году город Курессааре объявил конкурс на увековечивание памяти Беллинсгаузену (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен, нем. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen), появившемуся на свет в здешних местах в Лахетагузе (Lahetaguse, 20 сентября 1778 года).

Лучшей работой был признан проект памятника "Береговой лед" островитянина Гуннара Вареса (Gunnar Vares).

Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса, участник первого кругосветного плавания на шлюпе "Надежда" под командованием также выходца из остзейских дворян Ивана Крузенштерна, Беллинсгаузен в 1819-1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южнополярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.

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Теги: Фаддей Беллинсгаузен, Эстония, Сааремаа

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