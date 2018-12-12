Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" с участием международных звезд

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры Владимир Мединский предлагает снять картину "Нюрнберг" и сделать ее главным кинопроектом, приуроченным к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Тема, требующая достоверного освещения в отечественном кино - Нюрнбергский процесс, чем, собственно, закончилась формально Вторая мировая. Тема эта сейчас исторически полностью приватизирована США. Во многих произведениях американцы пишут о Нюрнберге, как о своей большой победе, роль Советского Союза там фактически сводится на нет", - сказал Мединский, выступая на заседании оргкомитета "Победа", который провел в среду президент РФ Владимир Путин.

Он выразил мнение, что одним из элементов празднования 75-летия окончания войны могла бы стать премьера фильма "Нюрнберг", "посвященного деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы".

"Для создания киноленты продюсеры предлагают привлечь зарубежных звезд и специалистов со всех стран - участников Нюрнбергского процесса, международный актерский состав", - сказал Мединский.

В связи с этим он попросил президента РФ поручить Минфину отдельно рассмотреть этот проект "как центральный проект кино к 75-летию".

Он также выразил мнение, что особое внимание имеет смысл уделить медийному освещению мероприятий, проходящих по случаю празднования 75-летия Победы, причем ориентированного не только на Россию, но и на зарубежного зрителя.

Путин поблагодарил Мединского, одобрив его предложения. "Интересные проекты, давайте рассмотрим. Антон Германович (глава Минфина Силуанов - ИФ) слушает нас, и мы потом пообсуждаем. Но мне нравится, хорошие проекты", - сказал глава государства.

Нюрнбергский процесс - суд над нацистскими преступниками, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в "Зале 600" нюрнбергского Дворца юстиции. Участниками процесса выступили СССР, США, Франция и Великобритания.

Фильм "Нюрнбергский процесс" снял в 1961 году классик американского кино Стэнли Крамер.