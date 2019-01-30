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Культура

Источники сообщили, что гендиректор Третьяковки сохранит пост после инцидента с Куинджи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова останется на своей должности, отставка ей не грозит, сообщили "Интерфаксу" в среду два информированных источника, знакомых с ситуацией.

"Трегулова, занимающая должность гендиректора ГТГ с 2015 года, остается на своем посту, несмотря два серьезных инцидента, произошедших в музее в течение восьми месяцев - порчу картины Репина и кражу полотна Куинджи", - утверждают собеседники агентства.

Как сообщалось, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе ГТГ, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

После инцидента директор Третьяковки на брифинге признала ответственность за произошедшую кражу полотна и отметила, что вопрос о кадровых решениях в отношении руководства Третьяковки будет принимать Минкультуры, а в отношении рядовых сотрудников музея - администрация музея.

"Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что ответственность несёт генеральный директор... Я думаю, это тот случай, когда будут пройдены все цепочки, приняты те решения, которые мы с моими коллегами примем в отношении тех, для кого мы являемся работодателями, а министерство культуры - примет в отношении тех людей, которые являются напрямую контрактниками министерства", - сказала Трегулова журналистам в минувший понедельник.

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов воздержался от комментариев по поводу будущего Трегуловой. "Не комментирую", - сказал он "Интерфаксу".

Трегулова в 2002-2013 годах была заместителем генерального директора по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля, затем возглавила государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", после чего перешла в Третьяковку.

Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

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Теги: Третьяковская галерея, Архип Куинджи, Зельфира Трегулова

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