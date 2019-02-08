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Культура

Умер британский актер Альберт Финни

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Великобритании в возрасте 82 лет умер актер Альберт Финни, пишет в пятницу "Би-Би-Си".

Финни по три раза становился обладателем премий BAFTA и "Золотой Глобус", пять раз номинировался на "Оскар".

Широкую известность актер получил благодаря своим ролям в фильмах "Убийство в восточном экспрессе", "Эрин Брокович", "Крупная рыба", "Ультиматум Борна" и других.

Теги: Альберт Финни

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