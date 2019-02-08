Умер британский актер Альберт Финни

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Великобритании в возрасте 82 лет умер актер Альберт Финни, пишет в пятницу "Би-Би-Си".

Финни по три раза становился обладателем премий BAFTA и "Золотой Глобус", пять раз номинировался на "Оскар".

We are deeply saddened to hear of the passing of Albert Finney. The recipient of the BAFTA Fellowship in 2001, Finney will be warmly remembered for his powerful performances in Saturday Night and Sunday Morning, Tom Jones, Big Fish and many more. pic.twitter.com/SwuaV84cGE — BAFTA (@BAFTA) 8 февраля 2019 г.

Широкую известность актер получил благодаря своим ролям в фильмах "Убийство в восточном экспрессе", "Эрин Брокович", "Крупная рыба", "Ультиматум Борна" и других.