Актера из сериала "Империя" заподозрили в инсценировке расистского нападения на него

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Чикаго намерена еще раз допросить актера из сериала "Империя" Джасси Смоллета по делу о предполагаемом нападении на него, сообщает Variety. Отмечается, что в расследовании появились новые факты.

Ранее Смоллет заявил, что в ночь на 29 января двое мужчин напали на него, облили отбеливателем и накинули петлю на шею, сопровождая все расистскими и гомофобными выкриками. Актер афро-американского происхождения является открытым геем.

По данному делу были арестованы двое выходцев из Нигерии - братья Осундайро, один из которых был задействован на съемках "Империи" и знаком со Смоллетом.

Полиция предъявила братьям собранные улики, включая доказательства того, что они купили веревку, которая была задействована в нападении. После этого они начали сотрудничать со следствием, и их отпустили из-под ареста.

Как сообщил затем канал CNN со ссылкой на источники, по версии полиции, Смоллет заплатил нигерийцам, чтобы они инсценировали нападение. В свою очередь канал ABC News сообщил, что возможной причиной разыгранной "атаки" стало то, что актера якобы планируют уволить из "Империи".

Смоллет назвал сообщения о своей причастности к предполагаемой атаке смехотворными и отверг все подозрения.