ГМИИ закроет часть экспозиции для подготовки к "грандиозным выставкам" из коллекций Щукина и Louis Vuitton

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ГМИИ имени Пушкина больше чем на месяц закроет Галерею искусства стран Европы и Америки и часть Главного здания для подготовки к летним выставкам из коллекции купца Сергея Щукина и коллекции Louis Vuitton.

"ГМИИ готовится к открытию двух главных выставок летнего сезона - "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". Для реализации грандиозного замысла музей с 14 мая по 18 июня закроет Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и часть экспозиции Главного здания для подготовки проектов. В Главном здании будут закрыты для посещения залы Античного искусства и Европейского искусства V-XIX веков (залы 16-29)", - говорится в сообщении пресс-службы музея в понедельник.

В ГМИИ отметили, что новые выставки откроются для посещения 19 июня, на них посетители увидят "главные мировые шедевры модернизма и современного искусства". "На время проведения выставок постоянная экспозиции в этих залах будет недоступна", - отметили в музее.

Проект "Щукин. Биография коллекции" расположится почти во всем пространстве главного здания ГМИИ. Публике представят шедевры Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Среди более 450 работ чем на выставке заявлены "Танец" Матисса, "Три женщины" и "Мальчик с собакой" Пикассо.

В свою очередь все три этажа Галереи искусства стран Европы и Америки ГМИИ отдадут выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". Как отмечают в пресс-службе, в экспозиции будут показаны произведения классиков искусства ХХ века - от Альберто Джакометти, Жана-Мишеля Баския, Энди Уорхола до Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Марины Абрамович, Андреаса Гурски и других.