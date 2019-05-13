Музеи Москвы можно бесплатно посетить с 13 по 19 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Каждый день наступившей недели с 13 по 19 мая можно будет бесплатно посетить ряд московских музеев и выставок, сообщает официальный портал мэра Москвы.

"С 13 по 19 мая москвичи и гости столицы могут бесплатно ходить на городские выставки в рамках программы "Московская музейная неделя". У городских музеев будет один день на неделе, когда их можно посетить бесплатно. В акции принимают участие более 80 культурных объектов, в том числе Музей Москвы, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства и Музей космонавтики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для входа в музеи и на выставки не требуются предварительная запись или какие-либо документы, посетителям будет достаточно получить бесплатный билет в кассе.

Расписание "Московской музейной недели" можно посмотреть в разделе "Музеи бесплатно". Так, среди прочих, в понедельник для посетителей откроет двери Музей героев Советского Союза и России, во вторник - Музей современного искусства, Государственный музей истории ГУЛАГа, в среду - подземный музей "Зарядье", в четверг - Государственный Дарвиновский музей, в пятницу - Государственный музей В.В. Маяковского, в субботу - Выставочный зал истории войны в Афганистане, в воскресенье - Государственный музей А.С. Пушкина и многие другие.