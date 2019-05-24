Библию первопечатника Ивана Федорова продадут на аукционе в Петербурге

Библия, изданная в 1581 году Иваном Федоровым Фото: ТАСС, Владимир Ларионов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Знаменитая Острожская Библия - первое в истории печатное издание писания на русском языке, созданное в XVI веке первопечатником Иваном Федоровым, - а также прижизненное издание Александра Пушкина и уникальный автограф Марины Цветаевой уйдут с молотка в Петербурге, сообщает пресс-служба "Российского аукционного дома".

Острожская Библия, изданная в 1581 году и помеченная типографской маркой издателя, оценивается в 500-550 тысяч рублей. Тираж издания составил 1-1,5 тысячи экземпляров, к началу 2000-х годов сохранилось более 300. Отмечается, что большинство крупных российских библиотек и музеев обладает экземплярами Острожской библии, встречаются эти раритеты и в некоторых частных собраниях.

Самое дорогое издание предстоящих торгов и, возможно, самая невероятная находка экспертов - это последнее прижизненное издание Марина Цветаевой - сборник "После России. 1922-1925", опубликованный в 1928 году в Париже. Его тираж составил всего 500 экземпляров, из которых первые 100 в продажу не поступали. На обороте титульного листа издания Цветаева оставила свой автограф. Лот оценен в 1,2-1,5 млн рублей.

Издание является библиографической редкостью и отсутствует во многих крупных библиотеках.

Всего на предстоящий аукцион выставлен 341 лот: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей, описания стран и городов, автографы, гравюры, литографии, плакаты, а также коллекционные виниловые пластинки и киноафиши. Диапазон начальных цен - от тысячи рублей до 1,2 млн рублей.