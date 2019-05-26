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В Москве пройдет международный конкурс оперных артистов имени Вишневской

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - С 3 по 7 июня в Москве пройдет VII Международный конкурс оперных артистов имени Галины Вишневской, основанный великой русской певицей в 2006 году. Учредители конкурса - Министерство культуры РФ, департамент культуры Москвы и Центр оперного пения Вишневской.

Как отмечают организаторы, конкурс проводится в Москве каждые два года; в прошедших шести состязаниях приняли участие более 1200 молодых певцов из России, стран СНГ, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Китая, КНДР, Монголии. Лауреаты и дипломанты конкурса выступают в крупнейших театрах России и мира.

В жюри VII международного конкурса оперных артистов, возглавляемое художественным руководителем Центра оперного пения Ольгой Ростропович, войдут "звезды" мировой сцены, руководители оперных театров, фестивалей и артистических агентств.

Первый и второй тур конкурса пройдут в Центре оперного пения Вишневской. Финал конкурса и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся 7 июня в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Москва Галина Вишневская Минкультуры

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