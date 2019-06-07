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Мединский рассказал об аварийном состоянии половины российских памятников

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Спасти ситуацию с российскими памятниками, половина которых находится в аварийном состоянии, может передача их инвесторам, в том числе под гостиницы и рестораны, сообщил в интервью "Известиям" министр культуры РФ Владимир Мединский.

"По нашим оценкам, примерно половина памятников (под разной степенью охраны) находится в отвратительном состоянии - аварийном или близком к аварийному. И это не только у нас, это во всем мире так. В Европе, а в Азии еще хуже. Я в первую очередь говорю о зданиях и сооружениях - усадьбах, дворцах, памятниках деревянного зодчества, храмах, монастырях. Это соль земли русской. Их десятки тысяч. И, конечно, ни у одной страны мира не хватит государственных налоговых средств, чтобы привести все в порядок", - сказал Мединский.

Он отметил, что "необходимо, чтобы у памятника был собственник - хозяин, который его приведет в порядок и будет за ним следить, наполнять жизнью и сделает его частью культурного оборота. Давайте в памятниках делать гостиницы, как во всем мире делают, рестораны - давайте".

Мединский подчеркнул, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников.

Министерство культуры Владимир Мединский

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