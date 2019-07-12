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Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию. Как сообщает ABC News, исполнитель арестован по 13 пунктам обвинения, но точно они не называются.

Это не первые проблемы с законом у певца только за этот год. Ему ранее уже были предъявлены обвинения по 10 пунктам, включая сексуальное насилие. В 9 эпизодах речь идет о насилии над тремя девушками в возрасте от 13 до 17 лет, в десятом случае не раскрывается возраст жертвы. Самые ранние предполагаемые преступления произошли в 1998 году. По этим обвинениям Ар Келли уже арестовывали в марте.

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На судебном заседании 26 июня прокурор предъявил DVD-диск, на котором, предположительно, находятся порнографические изображения певца и несовершеннолетних.

Сам исполнитель все обвинения отрицает.

Множество женщин неоднократно обвиняли Ар Келли в насилии, но он лишь раз предстал перед судом - в 2008 году он проходил по делу о детской порнографии, но был оправдан судом. Его обвиняли в том, что он снял на видео, как занимался сексом с малолетней, но гособвинитель не смог убедить присяжных, что на видео несовершеннолетняя и сам Ар Келли.

Женщины не только обвиняли его в насилии, но и в жестоком поведении и тотальном контроле его жертв. Родители девушек говорят, что, связавшись с Ар Келли, их дочери буквально оказались в секте.

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