Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино из-за разногласий с Минкультом

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Режиссер Александр Сокуров принял решение закрыть некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации"; об этом "Интерфаксу" в понедельник сообщил сам режиссер.

Он пояснил, что причиной закрытия фонда стали "общие внешние обстоятельства, недружелюбность и агрессивность по отношению ко мне министерства культуры РФ".

"Мы больше не можем в таких условиях существовать", - добавил режиссер.

В Минкульте заявили, что не знают о причинах решения Сокурова.

"Честно говоря, я абсолютно не знаю, пока не слышала, что Сокуров закрывает свой фонд. В свое время действительно у нас была оказана поддержка нескольким проектам фонда, но причин, почему сейчас закрывается фонд, я к сожалению, сейчас сказать не могу. У нас не было никаких контактов, я даже не могу представить себе повод. И влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может", - сказала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

Фонд Александра Сокурова был создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве.

В декабре прошлого года полиция и ФСБ приходили в фонд с обысками, однако никаких нарушений не нашли. Сокуров заявлял, что проверка стала результатом доноса от бывшего сотрудника фонда. Он также добавлял, что ФСБ проявляет "особенное внимание" к фонду после того, как в 2016 году Сокуров задал президенту Владимиру Путину вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме.