Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Актер Рутгер Хауэр Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Голливудский актер голландского происхождения ушел из жизни еще 19 июля на 76-м году жизни. Его агент уточнил, что Хауэра похоронили в среду, 24 июля.

Самой запоминающейся работой актера стала роль в картине Ридли Скотта 1982 года "Бегущий по лезвию". Он сыграл лидера группы репликантов (искусственных людей, ставших фактически рабами человечества), остановить которых должен герой Харрисона Форда.

Также он сыграл в таких голливудских картинах как "Город грехов" и "Бэтмен: Начало".

Свою актерскую карьеру Хауэр, который говорил на нескольких языках, начала в 1960-е в родных Нидерландах, где был настоящей звездой.

В 1988 актер был удостоен "Золотого глобуса" как лучший актёр второго плана за роль советского узника концлагеря Александра Печерского в телефильме "Побег из Собибора".