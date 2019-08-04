Скончался певец Вилли Токарев

Вилли Токарев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" и его сын Антон Токарев.

"Да, к сожалению, мой отец скончался", - сказал он.

Певец Вилли Токарев (настоящее имя - Вилен) родился на хуторе Чернышев в Адыгее.

В Ленинграде окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Работал в оркестрах и различных ансамблях, начал писать собственные песни.

В 1974 году эмигрировал в США, где некоторое время был разнорабочим, а затем продолжил музыкальную карьеру. Известность ему принес его второй альбом "В шумном балагане" (1981), который был популярен среди русскоязычных эмигрантов. Там же пел в русских ресторанах.

Получив гражданство США, основал собственную студию One Man Band

В 1989 году Токарев дал концерты в СССР, в 1990-е решил вернуться на родину, открыл свою студию звукозаписи.

В репертуаре Токарева преобладал русский шансон. Среди наиболее известных его работ "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".