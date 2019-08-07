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Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Певца Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве в пятницу, 9 августа, сообщил "Интерфаксу" его сын Антон Токарев.

Он добавил, что прощание пройдет с 9:00 до 12:00 в храме Святителя Николая в Котельниках.

Советский, американский и российский автор-исполнитель Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года. В 1974 году эмигрировал в США, где пел в ресторанах. Позже он получил американское гражданство и основал студию One Man Band, где записал около 20 альбомов. В 1989 году вернулся в Россию с гастролями по приглашению Госконцерта. С 2000 года певец преимущественно жил в России.

В репертуаре Токарева преобладает русский шансон. Среди наиболее известных его работ "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".

Вилли Токарев

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