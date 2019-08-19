Музей в Петербурге открыл выставку в честь 145-летия тельняшки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Центральный военно-морской музей (ЦВММ) в Петербурге открыл выставку об истории тельняшки к 145-летию этой части морской формы и к 180-летию фотографии.

На выставке представлена история тельняшки с 1863 по 1917 год, в том числе на фотографиях, а также фотоснимки связанных с флотом людей и событий.

Выставку собрали к 19 августа. Считается, что 19 августа 1874 года по старому стилю великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич подписал одобренный императором Александром II Приказ № 115, согласно которому нательная рубаха утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса Российского флота. В течение следующих двадцати лет рубахи для флота небольшими партиями закупались во Франции, где они давно были в комплекте обмундирования нижних чинов флота. В конце века тельняшки стали изготавливать в России по специальному заказу Морского министерства.

Рубахи в каждом подразделении флота отличались - материалом, цветом и шириной полосок. С 1912 года тельняшки стали изготавливать из хлопка, а белая и синяя полосы приобрели одинаковую ширину - четверть вершка (11 мм).