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Бюст Юрия Гагарина открыли в городе Кливленде в США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В городе Кливленде, штат Огайо, состоялось открытие бюста космонавта Юрия Гагарина, сообщается Посольство РФ в США в фейсбуке.

"Памятник установлен в Русском культурном саду, организованном соотечественниками. В мероприятии принял участие мэр города", - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии директор Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин зачитал приветствие посла России в США Анатолия Антонова.

"Убежден, что установка бюста Гагарина в "Русских садах" Кливленда послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и США, а новые поколения исследователей наших стран достойно продолжат традиции своих предшественников", - говорится в приветственном слове Антонова.

Посол также отметил важность того, что "Россия и США, будучи признанными лидерами в освоении космоса, продолжают конструктивное сотрудничество в этой сфере в интересах всеобщего прогресса и развития. Совместными усилиями осуществлены такие масштабные проекты, как "Союз-Аполлон" и "Мир-Шаттл". Успешно функционирует Международная космическая станция".

Юрий Гагарин Кливленд

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