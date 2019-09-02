В Петербурге открыли скульптуру Раневской

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Приморском районе Петербурга в связи с Годом театра открыли скульптуру актрисы Фаины Раневской, рассказала "Интерфаксу" глава муниципального округа "Озеро Долгое" Светлана Ходырева. Актриса изображена сидящей на скамеечке, а на постаменте скульптуры высечена надпись: "Всё сбудется, стоит только расхотеть".

По словам Ходыревой, нанести имя актрисы на постамент "было нельзя", "поскольку это не памятник", "хотя всем понятно, что это именно она, очень похожа.

Думала- памятник, оказалось: малая форма.Ф.Раневская. Выбор места предполагает много версий.Надпись типа: не думайте о розовых слонах тут же помогает представить слона, розового. Ах, Иванушка: летит с неизвестными гусями.А Алёнушке-то придётся искать тебя одной, без волонтёров. pic.twitter.com/TwX74Vmnd7 — Матвеева Елена (@elena180462) August 16, 2019

"И мы придумали такой ход с цитатой. Выбирали цитату очень долго, потому что не каждую цитату Раневской можно увековечить в скульптуре", - добавила чиновница.

Автор скульптуры - Семен Жохов, преподаватель Санкт-Петербургского художественного училища. Он создал ее на основе собственной дипломной работы 13-летней давности.

Городскую скульптуру установили в Театральном сквере на проспекте Сизова. Памятник стал частью зоны отдыха, которую благоустроило муниципальное образование. В сквере поставили кругом скамейки, напоминающие амфитеатр, посадили кусты и деревья, привели в порядок газон, сообщает сайт Приморского района.

Фаина Георгиевна Раневская - русская и советская актриса театра и кино, лауреат трех Сталинских премий, Народная артистка СССР.