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В Петербурге открыли скульптуру Раневской

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Приморском районе Петербурга в связи с Годом театра открыли скульптуру актрисы Фаины Раневской, рассказала "Интерфаксу" глава муниципального округа "Озеро Долгое" Светлана Ходырева. Актриса изображена сидящей на скамеечке, а на постаменте скульптуры высечена надпись: "Всё сбудется, стоит только расхотеть".

По словам Ходыревой, нанести имя актрисы на постамент "было нельзя", "поскольку это не памятник", "хотя всем понятно, что это именно она, очень похожа.

"И мы придумали такой ход с цитатой. Выбирали цитату очень долго, потому что не каждую цитату Раневской можно увековечить в скульптуре", - добавила чиновница.

Автор скульптуры - Семен Жохов, преподаватель Санкт-Петербургского художественного училища. Он создал ее на основе собственной дипломной работы 13-летней давности.

Городскую скульптуру установили в Театральном сквере на проспекте Сизова. Памятник стал частью зоны отдыха, которую благоустроило муниципальное образование. В сквере поставили кругом скамейки, напоминающие амфитеатр, посадили кусты и деревья, привели в порядок газон, сообщает сайт Приморского района.

Фаина Георгиевна Раневская - русская и советская актриса театра и кино, лауреат трех Сталинских премий, Народная артистка СССР.

Петербург Приморский район Фаина Раневская Семен Жохов

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