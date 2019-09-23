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Картина "Аббатство Даунтон" стала лидером проката в США в минувший уикенд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Полнометражный фильм "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey) стал лидером проката в Северной Америке, собрав за минувшие выходные $31 млн, пишет The New York Times.

На втором месте оказалась лента "К звездам" (Ad Astra) с участием Брэда Питта, собравшая $19,2 млн, на третьем - боевик "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне ($19 млн).

Создатели "Аббатства Даунтон" в киностудии Focus Features (входит в Universal Pictures) прогнозировали, что за первый уикенд картина соберет около $20 млн. По данным Dow Jones, 75% аудитории картины составили женщины, из них 60% были старше 30 лет.

The New York Times отмечает, что интерес к ленте подстегнул показ на NBC документальной передачи о ее съемках на прошлой неделе, а также специальная акция - владельцы замка Хайклер, в котором снимали фильм и сериал о семье Кроули, сдадут комнату для двоих на одну ночь 26 ноября за 150 фунтов. Бронирование откроется 1 октября в полночь. Счастливчиком пригласят на коктейль и ужин с графами Карнарвон, утром им обещают английский завтрак и экскурсию по поместью.

США Хайклер Аббатство Даунтон Брэд Питт Карнарвон Focus Features

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