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В Театре на Таганке летом можно будет поговорить с Владимиром Высоцким

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Московском театре на Таганке создадут площадку, где зрители смогут пообщаться с его легендой - актером Владимиром Высоцким.

Директор театра Ирина Апексимова рассказала, что к 25 июля, когда будет 40 лет со дня смерти Высоцкого, планируется обустроить такое помещение.

Она отметила, что проект будет сделан с использованием технологии Vera Voice, которая была представлена в театре в рамках творческой лаборатории "Метаморфозы Таганки". С ее помощью был воссоздан голос Высоцкого. Благодаря программе коллектив театра услышал обращение актёра к ним.

Vera Voice - первый в мире цифровой сервис, позволяющий "воспроизводить" голоса известных людей на русском языке. Это совместный проект компании Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies и разработчиков из Stafory, создавших "робота-рекрутора" Веру.

Театральная биография Высоцкого, окончившего в 1960 году Школу-студию МХАТ, связана главным образом с работой в Театре на Таганке Юрия Любимова. На его сцене актёр играл Галилея ("Жизнь Галилея", 1966), Хлопушу ("Пугачёв", 1967), Гамлета ("Гамлет", 1971), Лопахина ("Вишнёвый сад", 1975), Свидригайлова ("Преступление и наказание", 1979). Последняя роль, с которой актёр появился на "таганской" сцене, была посмертной - речь идёт о постановке "Владимир Высоцкий" Любимова. Она была показана только раз в 1981 году и фактически запрещена чиновниками из министерства культуры СССР. Спектакль стал частью репертуара Таганки только в годы "перестройки", с 1988 г.

Театр на Таганке Москва Владимир Высоцкий

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