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"Ленком" получил имя Марка Захарова

"Ленком" получил имя Марка Захарова
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Московскому театру "Ленком" официально присвоено имя бывшего худрука театра Марка Захарова.

"Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - сообщили в пресс-службе театра. Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что артисты обратятся к властям города с просьбой присвоить театру имя режиссера.

Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

С 1973 года он являлся главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). На его сцене он поставил такие спектакли, как "Тиль", "Иванов", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Поминальная молитва" и "Шут Балакирев".

Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо" и "Формула любви".

Прощание с режиссером Марком Захаровым

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Церемония прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком"Глава Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр КалягинХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир МашковДочь Марка Захарова актриса Александра Захарова и министр культуры РФ Владимир МединскийАктриса Вера Васильева и юрист Дарья Милославская (слева направо)Художественный руководитель театра Эстрады Геннадий ХазановПредседатель Счетной палаты РФ Алексей КудринМэр Москвы Сергей Собянин, директор театра "Ленком" Марк Варшавер и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КибовскийРектор Школы-студии МХАТ, актер Игорь ЗолотовицкийВо время церемонии прощания в театре "Ленком"
Церемония прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком"
Ленком Марк Захаров

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