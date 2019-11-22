"Ленком" получил имя Марка Захарова

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Московскому театру "Ленком" официально присвоено имя бывшего худрука театра Марка Захарова.

"Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - сообщили в пресс-службе театра. Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что артисты обратятся к властям города с просьбой присвоить театру имя режиссера.

Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

С 1973 года он являлся главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). На его сцене он поставил такие спектакли, как "Тиль", "Иванов", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Поминальная молитва" и "Шут Балакирев".

Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо" и "Формула любви".