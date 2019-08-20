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В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой

В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Директор "Ленкома" Марк Варшавер подтвердил, что художественного руководителя театра Марка Захарова положили в больницу. Утверждение о том, что это пневмония, он назвал преждевременным.

"Поместили его в больницу, потому что температура была высокая, больше никаких симптомов не было. Мне сказали, что в течение двух-трёх дней покапают, что-то сделают, ничего страшного нет", - сказал Варшавер.

Точный диагноз Захарову поставят по результатам анализов, добавил он.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что 85-летний режиссер попал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года является главным режиссером "Ленкома". На его счету почти полсотни театральных постановок, более 20 телеспектаклей, художественные картины, например, "12 стульев", "Убить дракона" и "Тот самый Мюнхгаузен".

Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремией СССР (1987), Госпремией Российской Федерации (1992, 1997, 2002). Является обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского. За выдающийся вклад в развитие театрального искусства он был награжден театральной премией "Золотая маска". Он также обладатель премий "Хрустальная Турандот", "Чайка". Награжден спецпризом кинопремии "Золотой орел" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".

Ленком Марк Захаров Марк Варшавер

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