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В "Ленкоме" пообещали закончить постановку спектакля по пьесе Захарова

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Ленком" намерен завершить постановку спектакля "Капкан", над которым худрук театра Марк Захаров работал в последнее время, но так и не успел закончить.

"Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове", - сказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер в эфире программы "Привет, Андрей! Памяти Марка Захарова" на канале Россия-1.

КультураСкончался режиссер и худрук театра "Ленком" Марк ЗахаровСкончался режиссер и худрук театра "Ленком" Марк ЗахаровЧитать подробнее

Он уточнил, что премьера может быть перенесена с 2 декабря.

Варшавер отметил, что Захаров несколько дней назад хотел вернуться в театр, чтобы закончить постановку. Он добавил, что коллектив намерен реализовать все задуманное Захаровым в спектакле.

Постановка Захарова "Капкан" создается по пьесе режиссера, которую он написал по произведению Владимира Сорокина. Худрук в последние месяцы дорабатывал сценарий. "Капкан" должен был стать главной премьерой в театре.

Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Капкан Ленком Марк Захаров

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