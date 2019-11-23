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Реставраторов для всей России начнут обучать на острове Кижи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества начнет работу с 2020 года на базе музея-заповедника "Кижи", сообщает пресс-служба учреждения.

"С нового года при поддержке Минкультуры России на заповедном острове начнет действовать Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества. Его цель - повышение квалификации специалистов", - говорится в сообщении.

Базой для обучения станет учебно-методический центр музея, созданный в 2014 году по рекомендации экспертов ЮНЕСКО для распространения уникального опыта кижских специалистов по реставрации и консервации памятников деревянного зодчества.

В перспективе музей планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, открыть онлайн-курсы, создать базы данных реставраторов, профильных компаний и учебных заведений, отметили в пресс-службе.

"Кижи" - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник. Название музею дал остров, где расположена основная часть экспозиции музея. Объекты музея также расположены в Петрозаводске и в ряде деревень Медвежьегорского района. Все храмы, находящиеся на территории музея-заповедника "Кижи", включены в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья.

Изначально экспозиция музея состояла из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков Кижского погоста - памятников древнего зодчества, окруженных оградой. В настоящее время его дополняют привезенные из Заонежья часовни, дома, иконы, предметы быта и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, а также ряд исторических объектов в Заонежье и Петрозаводске. Преображенская церковь на острове Кижи (1714 год) является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Этот храм - объект культурного наследия федерального значения, а архитектурный ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Кижи

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