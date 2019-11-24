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Финал "Детского Евровидения" покажут 24 ноября на НТВ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - НТВ покажет финал международного конкурса "Детское Евровидение" 24 ноября, сообщает пресс-служба телекомпании.

"Телеканал НТВ покажет прямую трансляцию финального этапа международного конкурса "Детское Евровидение - 2019", которое пройдёт в польском городе Гливице 24 ноября. Шоу начнётся в 18.00 (мск)", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В этом году от России на европейскую сцену выйдет дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, студентов Академии Игоря Крутого, отмечается в релизе.

"Телезрителям НТВ Демберел знаком по суперсезону вокального шоу "Ты супер!", победителем которого он стал в этом году. 9-летняя Таня Меженцева выступила автором идеи конкурсной песни "Время для нас" и соавтором слов", - поясняется в сообщении.

Комментировать конкурс в Москве будут ведущие телеканала НТВ Вадим Такменёв и Лера Кудрявцева, а работать в Польше - Анастасия Пак, соведущая Такменёва по проекту "Ты супер!".

По данным НТВ, проголосовать онлайн за российский дуэт можно будет начиная с пятницы 22 ноября с 22.00 (мск) на сайте junioreurovision.tv. На странице конкурса "Детское Евровидение - 2019" размещены видеоклипы всех 19 участников. По правилам, проголосовать можно не менее чем за трёх исполнителей. Онлайн-голосование будет закрыто перед прямой трансляцией шоу в воскресенье, 24 ноября, а затем снова откроется после исполнения последней песни.

"У пользователей будет 15 минут, чтобы повторно отдать свой голос за российских исполнителей. Как всегда, в конкурсе "Детское Евровидение-2019" победит песня, которая наберёт наибольшее количество баллов", - говорится в сообщении.

"Детское Евровидение" - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Это аналог музыкального конкурса "Евровидение", но в качестве исполнителей выступают дети до 15 лет. Также отличием от "взрослого" аналога является то, что страна-победитель на детском конкурсе не получает автоматического права на проведение конкурса в следующем году.

музыка Евровидение

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