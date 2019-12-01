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"Ван Гоги" Сергея Ливнева стал лауреатом премии "Золотой единорог" в Лондоне

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Фильм "Ван Гоги" режиссера Сергея Ливнева стал лауреатом премии "Золотой единорог", которая завершила неделю российского кино в Великобритании.

Сюжет картина "Ван Гоги" рассказывает об отношениях отца и сына, которые долгие годы жили на разных концах света, но после того как у отца обнаруживается смертельная болезнь, сын и отец начинают тяжелый путь от ненависти к любви.

Лауреатами премии в номинации "Лучший актёр" стал польский актёр Даниэль Ольбрыхский, исполнивший главную роль в фильме "Ван Гоги". Лучшей актрисой признана Анна Михалкова за роль в фильме "Давай разведёмся" режиссера Анны Пармас.

Обладателями статуэтки "Золотого единорога" за лучший сценарий стали Михаил Идов и Лили Вдова за фильм "Юморист". Фильм также стал обладателем приза за "Лучший дебют".

Лауреатом в номинации "Восходящий талант" стала актриса Алена Михайлова за роль в картине режиссера Марии Агранович "Люби их всех".

Фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской признан лучшим документальным фильмом. Лучшим документальным фильмом о России стала картина "Буратино" Александра Слободяника.

"Give Me Liberty" ("Гив ми либерти") Кирилла Михановского получил награду в номинации "Лучший иностранный фильм с российской тематикой". Фильм "Белым по чёрному" режиссёра Антона Мамыкина стал лучшим короткометражным фильмом. Лучшим мультфильмом признана работа "Снежная королева. Зазеркалье" Алексея Цицилина, а лучшим экологическим фильмом назван "Отец Байкал" режиссёра Марины-Марии Мельник.

Неделя российского кино в Великобритании прошла в четвертый раз. В программу Russian Film Week вошло 36 полнометражных и 18 короткометражных фильмов - драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, боевики, мелодрамы, фэнтези, документальное кино.

"Золотой Единорог" - крупнейшая в мире кинопремия за достижения в области российского кинематографа, которая вручается в Лондоне с 2016 года. Награду российским фильмам присуждает международное жюри. В предыдущие годы победителями "Золотого Единорога" становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.

Сергей Ливнев Золотой единорог

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