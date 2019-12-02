Сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского выставят на торги в Москве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сценарий фильма "Зеркало", подписанный режиссером Андреем Тарковским, а также рисунки и фотографии проектных работ архитектора Ивана Жолтовского, выставят на торги аукционного дома "12-й стул", сообщили в пресс-службе аукциона.

"Аукционный дом "12-й стул" выставит 11 декабря на очередных торгах уникальный архив из мастерской архитектора Ивана Жолтовского, редкие письма Сергея Параджанова из заключения, автограф Андрея Тарковского на сценарии будущего фильма "Зеркало", а также первоначальную раскадровку фильма "Матёра" (1979) режиссера Ларисы Шепитько", - говорится в сообщении пресс-службы. Всего на торги будет выставлено 900 лотов.

Впервые на аукцион будет выставлен архив - рисунки и фотографии проектных работ - из мастерской Ивана Жолтовского, одного из главных отечественных архитекторов первой половины XX века. Будут продаваться работы из личного архива сотрудника его мастерской, архитектора и графика Владимира Аникина. Среди оригинальных рисунков и фотографий работ Жолтовского: Большой Кремлевский дворец, Госбанк, фасад театра им. К.С. Станиславского на Большой Дмитровке, Московский ипподром, здание автоматизированного холодильника.

Также представлены нереализованные проекты: Дворец Советов, Дворец Союзов, ВЦСПС (Дворец труда), Пантеон, панорама "Бородинской битвы".

На торгах будет представлено несколько писем советского кинорежиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова, написанных им из заключения в 1974-1978 годах. Это письма сестре и племяннику, а также рисунки и фотографии Параджанова.

Еще один лот предстоящего аукциона - подписанный режиссером Тарковским экземпляр сценария фильма "Зеркало" из специального тиража в твердом переплете с дополнительными листами для заметок - таким образом было напечатано всего несколько экземпляров для съемочной группы. Стартовая цена лота составляет 630 тысяч рублей.

На аукционе будет представлена уникальная первоначальная раскадровка фильма "Матёра" 1979 года режиссера Ларисы Шепитько, который она собиралась снимать по мотивам повести Валентина Распутина "Прощание с Матёрой" (фильм был доснят после гибели Шепитько ее супругом Элемом Климовым под названием "Прощание"). Раскадровка включает в себя более 50 карандашных рисунков, предположительно, художника фильма Юрия Фоменко, вырезки из режиссерского сценария с описанием содержания кадров, а также операторские замечания, оставленные Владимиром Чухновым, оператором фильма. Стартовая цена лота - 145 тысяч рублей.