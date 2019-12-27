Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Художественного руководителя "Современника" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой худрука "Ленкома "Марка Захарова, сообщил источник "Интерфакса" в столичной мэрии. Неподалеку расположены могилы артистов Олега Табакова и Леонида Броневого, добавил он.

Прощание с артисткой состоится 29 декабря в "Современнике" и начнется в 10:00. Час спустя там пройдет гражданская панихида.

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.