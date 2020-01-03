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Эрик Клэптон приедет с концертами в Москву и Петербург

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Легенда рока Эрик Клэптон впервые за 18 лет выступит в России.

Гитарист планирует дать три концерта в июне: один в Ледовом дворце Петербурга и еще два - на сцене столичного "Крокус Сити Холл".

Гастроли, в рамках которых запланированы 15 концертов: в Чехии, ФРГ, Швейцарии, Италии, Бельгии, Голландии, Дании, Финляндии и России, - начнутся в конце мая в Праге и завершатся в Москве. Прозвучат знаковые хиты и новые композиции.

Команда, с которой Клэптон выйдет на сцену, также особенная.

Это Пол Кэррак, который был клавишником в Roxy Music, играл с Ринго Старром и Элтоном Джоном. Бас-гитарист Натан Ист с 70-х участвовал в записях и концертах: от Питера Гэбриэла и Стиви Уандера до Майкла Джексона и Стинга. Гитарист Дойл Брэмхолл II работал с Роджером Уотерсом, и Би Би Кингом, был сопродюсером нескольких альбомов Клэптона.

Эрик Клэптон - композитор, гитарист и вокалист, еще при жизни вознесенный к вершине музыкального Олимпа.

Он единственный трижды включен в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и как участник групп Cream и The Yardbirds.

На его счету 18 премий "Грэмми".

Эрик Клэптон

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