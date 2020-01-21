Российский фильм "Котлован" вошел в программу Берлинале-2020
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский документальный фильм "Котлован" режиссера Андрея Грязева покажут в программе "Панорама" 70-го Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
"Где границы между происхождением, родиной и идеей дома? Именно эти вопросы определяют "Панораму" в этом году, авторы многих фильмов задаются ими", - говорится в сообщении пресс-службы. Одной из тем станет эксплуатация планеты и разрушения ее руками человека.
В "Панораму" вошли картины из Швеции, США, Австрии, Бразилии и других стран.
Накануне стало известно, что в программу "Форум" Берлинале вошла лента "Город уснул" российского режиссера Марии Игнатенко.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. "Форум" вместе с "Панорамой" и "Конкурсом" являются важнейшими программами Берлинале.