Российский фильм "Котлован" вошел в программу Берлинале-2020

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский документальный фильм "Котлован" режиссера Андрея Грязева покажут в программе "Панорама" 70-го Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.

"Где границы между происхождением, родиной и идеей дома? Именно эти вопросы определяют "Панораму" в этом году, авторы многих фильмов задаются ими", - говорится в сообщении пресс-службы. Одной из тем станет эксплуатация планеты и разрушения ее руками человека.

В "Панораму" вошли картины из Швеции, США, Австрии, Бразилии и других стран.

Накануне стало известно, что в программу "Форум" Берлинале вошла лента "Город уснул" российского режиссера Марии Игнатенко.

Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. "Форум" вместе с "Панорамой" и "Конкурсом" являются важнейшими программами Берлинале.