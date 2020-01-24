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В фонде Абрамовича объяснили, что происходит с финансированием нового фильма Звягинцева

В фонде Абрамовича объяснили, что происходит с финансированием нового фильма Звягинцева
Фото: Vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем, не отказывается от финансирования будущего фильма режиссера Андрея Звягинцева, сообщил "Интерфаксу" глава фонда Антон Малышев.

"Пока у меня никак экономика не склеивается. Там надо либо искать ещё каких-то участников, которые безвозмездно будут, может какие фонды. Либо думать о том, что это должно стоить не 700, а 70 млн. Это современная история, без особых массовых сцен и графики", - сказал Малышев, отвечая на вопрос о дальнейшем финансировании картины Звягинцева.

Глава фонда пояснил, что конкурсы идут часто, и уже есть проекты, которые прошли экспертизу, но "экономика не клеится, и мы ждём новостей и изменений". По его словам, в данном случае, также фонд ждет новостей.

Малышев напомнил, что работа фонда направлена на возврат денег, выделенных на производство картины. Говорить, что бюджет завышен, он отказался, подчеркнув, что таких оценок фонд не давал.

Он напомнил, что сначала заявку изучают эксперты, которые говорят - качественный проект или нет. Затем ее изучают аналитики, которые делают прогнозы по сборам, по реализации онлайн, по международным прокатам, "для того чтобы для инвесторов подготовить некое предложение".

"Потому что мы все-таки работаем на то, чтобы русское кино как минимум возвращало те деньги, которые оно получает", - пояснил глава "Кинопрайма".

Режиссер картины Андрей Звягинцев комментировать ситуацию отказался.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Звягинцев начал работать над новым проектом, однако столкнулся с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильм, который может "принести неприятности".

Среди потенциальных инвесторов картины называли "Кинопрайм", производством фильма должна была заняться кинокомпания Hype Film, а продюсером должен был стать Илья Стюарт.

Кинопрайм Андрей Звягинцев

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