Создатель "Смешариков" купит производителя "Фиксиков"

Кадр из мультипликационного фильма "Смешарики" Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Создатель мультфильмов "Смешарики" группа "Рики" купит контрольный пакет анимационной студии "Аэроплан", которая выпускает "Фиксиков" и станет владельцем 100% ее акций, сообщил "Ведомостям" глава управляющего комитета "Рики" Марк Завадский.

Пока контрольный пакет "Аэроплана" принадлежит основателю студии, бизнесмену и музыканту Георгию Васильеву. Стороны подписали обязывающие документы, но детали сделки не раскрывают. По словам Завадского, сделка будет денежной.

Сделка даст "Рики" доступ к дополнительным производственным мощностям, позволит активнее влиять на проект "Фиксики", быстрее развивать его, предлагать клиентам и партнерам пакетные сделки с крупнейшими анимационными брендами, объяснил Завадский. Он связал ее со стратегией группы по консолидации медиаактивов: "Рики" уже выкупила у ВГТРК права на производство мультфильма "Тима и Тома", у Межгосударственной корпорации развития – долю в совместном "Фонде девелопмента Рики", который создал более 10 пилотных анимационных проектов.

Васильев создал "Аэроплан" в 2005 году для съемок полнометражного фильма "Фиксики" по идее мультипликатора Александра Татарского (создатель "Приключений капитана Врунгеля", "Пластилиновой вороны", "Падал прошлогодний снег"). По словам Васильева, из-за кризиса 2008 года студия потеряла инвестора и вместо фильма решила выпускать сериал, который с 2010 года показывали в передаче "Спокойной ночи, малыши!". Сериал и два полнометражных фильма - основа портфеля "Аэроплана".

"Рики" в 2011 году стала акционером "Аэроплана" и вложила $3 млн в производство сериала. С этого момента, по словам Васильева, первые годы примерно половина эпизодов "Фиксиков" производилась на студии "Аэроплана" в Москве, а половина – на студии "Рики" в Петербурге, вспоминает Васильев. Кроме инвестиций и производственных мощностей "Рики" одно время эксклюзивно продавала лицензии на использование образов "Фиксиков". Постепенно "Аэроплан" расширил собственные мощности, нанял команду по продаже лицензий и стал полноценной продюсерской компанией, напомнил Васильев. Основатель "Рики" Илья Попов заверил, что все эти годы группа как акционер минимально вмешивалась в операционную деятельность "Аэроплана".

Решение продать "Фиксиков" Васильев объяснил тем, что его интересуют "проекты на стадии развития": "Когда бизнес работает как часы, я выхожу и начинаю что-то новое". Он считает, что с анимацией он "даже задержался".

Георгий Васильев создал первую в стране фьючерсную биржу, инвесткомпанию "Росико", впоследствии вошедшую в АФК "Система", был одним из основателей "Вымпелкома", сопродюсером мюзикла "Норд-ост". Сейчас он занимается проектом "Всенаука" по популяризации науки, но останется креативным продюсером "Аэроплана" и рассчитывает в сотрудничестве с "Рики" создать новый полнометражный мультфильм для семейного просмотра.