В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут. Об этом через пресс-службу церкви сообщила рабочая группа при патриархе по координации усилий в связи с эпидемией коронавируса.

В группе отметили, что понимают и мотивы, по которым чиновники дали такой совет.

"Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе", - говорится в комментарии рабочей группы.

Для тех, кто решит остаться дома, в РПЦ пообещали организовать регулярную трансляцию богослужений в том числе на телеканалах "Спас", "Союз" и в социальных сетях. Там отметили, что некоторые приходы Москвы уже начали аудио- и видеотрансляцию богослужений.

В храмах Москвы организуется дежурство священников для неотложного исполнения просьб о причащении на дому прихожан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, которым предписано оставаться в своих домах, напомнили в группе.

Ранее 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин "очень рекомендовал и попросил" верующих "воздержаться от посещения религиозных объектов". Он объяснил, что объявленные с 28 марта по 5 апреля выходные - "это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19", поэтому власти города принимают меры, чтобы усилить этот эффект и "максимально использовать предоставленную возможность".