Умер писатель Александр Кабаков

Александр Кабаков Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.

"Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи", – написал Колесников в фейсбуке.

Причина смерти не указана.

Александр Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Работал в газете "Гудок", "Московский комсомолец" и "Коммерсантъ".

Помимо этого, Кабаков написал повесть "Невозвращенец", которая была экранизирована.