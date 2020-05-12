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Гитара Курта Кобейна с концерта MTV Unplugged in New York уйдет с молотка

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На аукционе в Беверли-Хиллз в июне будет выставлена гитара лидера американской группы Nirvana Курта Кобейна, пишет The Guardian.

Начальная цена лота - $1 млн.

Именно на этой гитаре Martin D-18E Кобейн играл 18 ноября 1993 года во время знаменитого концерта MTV Unplugged In New York.

Через пять месяцев после этого выступления музыкант покончил с собой в возрасте 27 лет.

Помимо этой гитары на аукционе также будет выставлена другая - Fender Strat, - которую Кобейн использовал во время тура в поддержку альбома Utero, а также рубашка, в которой он снялся в клипе Heart-Shaped Box.

В прошлом году с аукциона был продан кардиган, который был на музыканте во время концерта MTV Unplugged In New York. Он ушел с молотка за впечатляющие $334 тысячи.

Nirvana

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