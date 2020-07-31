Умер режиссер Алан Паркер, снявший "Стену" и "Полуночный экспресс"

Режиссер Алан Паркер Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Лондоне на 77 году ушел из жизни британский кинорежиссер Алан Паркер, который снял фильмы "Полуночный экспресс", "Птаха", "Pink Floyd: Стена", сообщает "Би-би-си".

Он скончался после продолжительной болезни.

Соболезнования семье режиссера выразили многие деятели искусства, с которыми он успел поработать.

"Роль актера в его эпическом фильме "Птаха" изменила мою жизнь. Алан был великим художником, фильмы которого будут жить вечно. Счастливого пути, сэр Алан", - написал в твиттере американский актер Мэттью Модайн.

"Очень грустно узнать новость о смерти Алана Паркера. Мой друг и соавтор фильма "Эвита" и один из немногих режиссеров, кто по-настоящему понимает мюзиклы на экране", - присоединился к соболезнованиям композитор Эндрю Ллойд-Уэббер, написавший музыку к "Эвите".

За свою жизнь Паркер снял 14 кинолент, среди них "Сердце ангела", "Миссисипи в огне", "Прах Анджелы".

Он был одним из основателей Британской гильдии режиссеров, а также председателем Британского совета по кинематографии.

В 1995 году режиссер был награжден Орденом Британской империи, а в 2002 году был произведен в рыцари.

Паркер дважды был номинирован на премию "Оскар" как лучший режиссер.

Свой последний фильм "Жизнь Дэвида Гейла" режиссер снял в 2003 году, а последние годы своей жизни он смог посвятить своим хобби – живописи и трафаретной печати.

"Мне очень повезло, что я нашел такое творческое занятие так поздно в жизни... Я работал режиссером с 24 лет, мне приятно делать что-то творческое самостоятельно, без помощи еще 100 человек ", - рассказывал Паркер в одном из последних интервью.

У режиссёра было пять детей и семь внуков.