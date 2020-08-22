Скончался бывший гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В США скончался музыкант Джек Шерман, он был гитаристом группы Red Hot Chili Peppers на их дебютном альбоме.

Как сообщает "Би-би-си", Шерману было 64 года. О причинах смерти не сообщается.

Музыкант принимал участие в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором некоторых песен со второго альбома группы.

Он заменил в составе Red Hot Chili Peppers одного из основателей группы Хиллела Словака в декабре 1983 года. В 1985 году Словак вернулся в коллектив, в 1988 году он скончался от передозировки наркотиков.