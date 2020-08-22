Скончался бывший гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В США скончался музыкант Джек Шерман, он был гитаристом группы Red Hot Chili Peppers на их дебютном альбоме.
Как сообщает "Би-би-си", Шерману было 64 года. О причинах смерти не сообщается.
Музыкант принимал участие в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором некоторых песен со второго альбома группы.
Он заменил в составе Red Hot Chili Peppers одного из основателей группы Хиллела Словака в декабре 1983 года. В 1985 году Словак вернулся в коллектив, в 1988 году он скончался от передозировки наркотиков.
We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN— Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) August 22, 2020