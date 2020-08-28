В Севастополе открылся XVI фестиваль "Победили вместе"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" открывается в Севастополе.

В этом году он посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильмы из 37 стран мира и 21 региона России участвуют в национальном конкурсе документального кино и четырех международных – конкурсе документальных фильмов, телевизионном конкурсе, конкурсе киношкол и конкурсе социальных короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы.

Кроме Севастополя, кинопоказы также пройдут в Москве, Курске, Красноярске и Барнауле.

Во время фестиваля состоится питчинг международных кино- и телепроектов. Организаторы анонсировали также Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

Организаторы фестиваля - Евразийская Академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии, Правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Почетный президент фестиваля – Народный артист России Владимир Меньшов. Художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко. Руководитель проекта - президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.

Торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой объявят имена победителей, состоится 4 сентября.