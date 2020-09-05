Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На юге Франции, близ Канн, в возрасте 92 лет в пятницу умерла звезда шоу-бизнеса, бельгийская певица и актриса Леони Кореман, известная под своим сценическим именем Анни Корди, сообщили бельгийские СМИ.

Как отметил телеканал RTBF, Корди была "несомненно одной из первых бельгиек, добившейся успеха во Франции, но, несмотря на этот успех у наших соседей, она никогда не отказывалась от своих бельгийских корней".

ALERTE INFO - Annie Cordy est morte à l'âge de 92 ans https://t.co/Xk2MqwPTZs pic.twitter.com/g2C7YonIgG — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2020

По рассказу жившей с ней в течение последних лет племянницы, актрисе стало плохо около 18:00. Прибывшие по вызову врачи не смогли ее реанимировать.

Канал цитирует известное интервью Корди, в котором она рассказывала, как мать записала ее в восьмилетнем возрасте в танцевальную школу. "Мои родители считали, что я недостаточно крепка, чтобы вступить в жизнь. И вот, они привели меня на эти танцевальные курсы "Амброзинет".

"Амброзинет" была школой суровой дисциплины, где характеры будущих танцовщиц закаляли с помощью палочных ударов. "Бах! Сильный удар палкой по бедрам. Когда я возвращалась с занятий домой, мама говорила мне: "Ну-ка покажи бедра". Так она проверяла, хорошо ли я работала", - вспоминала Корди.

Начав выступать в брюссельских клубах, она довольно быстро сделала артистическую карьеру и перебралась в Париж.

Корди записала более 700 песен, сыграла в двадцати мюзиклах и опереттах, сорока художественных фильмах, тридцати сериалах и телефильмах, десяти пьесах, выступила почти в 10 тыс. концертов. Продано более 5 млн альбомов и синглов с ее записями. 50-летие карьеры певицы было отмечено вечерними шоу в 1998 году в парижской "Олимпии", где она впервые выступила в 1954 году.

Ее можно было видеть на сцене и в эпизодах фильмов в уже очень зрелом возрасте, и она демонстрировала прекрасную физическую форму. Зрителям запомнились ее неуемная энергия и всегда хорошее настроение, очаровательная улыбка.

Еще в недавние годы Корди выступала в различных местах во Франции, Бельгии и Швейцарии. Она записала свой последний альбом с рождественскими песнями в Бельгии. Он вышел в 2014 году.

В 2004 году бельгийский король Альберт II пожаловал Корди титул баронессы.