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Анна Нетребко ушла на самоизоляцию из-за COVID-19 у коллеги по сцене

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Оперная певица Анна Нетребко ушла на недельную самоизоляцию из-за подтвердившегося коронавируса у певца Ильдара Абдразакова, вместе с которым они солировали в опере "Дон Карлос" в Большом театре.

"В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом (слава Богу, все мои тесты негативные), я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих", - написала Нетребко на своей странице в инстаграме.

Певица должна была исполнить партию Татьяны в спектакле "Евгений Онегин" в Мариинском театре 18 сентября, но перенесла выступление на декабрь.

Накануне стало известно, что Государственный академический Большой театр отменил оперу "Дон Карлос" из-за болезни солиста Абдразакова, у которого выявлен коронавирус. Помимо Абдразакова, в опере, премьера которой состоялась в Большом 10 сентября, также заняты Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов.

Большой театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для зрителей с 16 марта. Театр вновь открыл свои двери 6 сентября.

Анна Нетребко Ильдар Абдразаков коронавирус

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