Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией

Оперная певица Анна Нетребко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь", - написала певица на своей странице в инстаграме.

Она также сообщила, что у ее супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова, обнаружены антитела к коронавирусу.

Ранее сообщалось, что Нетребко ушла на недельную самоизоляцию из-за подтвердившегося коронавируса у певца Ильдара Абдразакова, вместе с которым они солировали в опере "Дон Карлос" в Большом театре.

10 сентября Государственный академический Большой театр отменил оперу "Дон Карлос" из-за болезни Абдразакова. В опере были заняты Нетребко, Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов.

Большой театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для зрителей с 16 марта и возобновил работу 6 сентября.