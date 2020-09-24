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Ушел из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра, народный артист России Вячеслав Войнаровский умер в четверг на 75-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Игорь Войнаровский.

"Папа умер сегодня в 2 часа ночи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причина смерти пока неизвестна, однако родственники считают, что у артиста не выдержало сердце. "Не выдержало сердце пищевого отравления. У него были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это точно не легочная история, не ковид", - добавил Войнаровский-младший.

Вячеслав Войнаровский МАМТ Москва Большой театр Игорь Войнаровский

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