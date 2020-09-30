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Умер автор книг о Фунтике Валерий Шульжик

Умер автор книг о Фунтике Валерий Шульжик
Сценарист Валерий Шульжик
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Писатель, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Валерий Шульжик скончался на 82-м году жизни.

"Умер Валерий Шульжик. Автор Фунтика. Прощай мой любимый дорогой человек", - сообщил в среду в фейсбуке писатель Валентин Постников.

Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, а затем актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола.

Шульжик написал более двадцати книг, тридцати пьес и сотни детских стихов. Широкую известность ему принес мультфильм "Приключения поросенка Фунтика", снятый по его сценарию. Также известны его сборники "Жил да был бегемот", "Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах".

Валерий Шульжик Фунтик

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