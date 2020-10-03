Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
на 03.10В России 1 204 502+9 859В мире 34 503 125+223 428

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Исполнитель роли агента 007 Дэниэл Крейг
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Премьера нового фильма бондианы "Не время умирать" снова отложена, сообщает Variety.

Изначально предполагалось, что фильм выйдет на экраны в начале 2020 года. Релиз после нескольких сдвигов планировали на апрель 2020 года, но мировая пандемия COVID-19 вынудила студию снова пересмотреть дату выхода и перенести ее на ноябрь 2020 года.

Теперь же, как сообщают создатели, "Не время умирать" выйдет на экраны 2 апреля 2021 года. Как отмечает Variety, на этот же уик-энд планируется выход очередной части "Форсажа". Ответственная за его создание студия Universal занимается международным прокатом 25-й картины о Джеймсе Бонде.

Британский актер Дэниэл Крейг в этом фильме в последний раз исполнит роль агента 007. Режиссером выступил Кэри Фукунага, главного злодея сыграет Рами Малек, а француженка Леа Сейду вернется в образе девушки Бонда. Также в картине задействованы Кристоф Вальц, Ана де Армас и Бен Уишоу.

Бюджет "Не время умирать" превышает $200 млн, миллионы уйдут на промоушен. В связи с этим эксперты отмечают, что решение перенести премьеру вполне объяснимо: сборы бондианы во многом зависят от проката за рубежом, а все больше стран вводят новые коронавирусные ограничения.

Джеймс Бонд

Новости

В столице открылся Московский международный кинофестиваль

В столице открылся Московский международный кинофестиваль

Умер автор книг о Фунтике Валерий Шульжик

Умер автор книг о Фунтике Валерий Шульжик

Стинг отменил выступления в России

Пандемия коронавируса

Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Третьяковка открестилась от выставки "Я, Энди Уорхол"

Кинопремию "Ника" в этом году вручать не будут

"Наследники" получили премию "Эмми" как лучший драматический сериал

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Пугало"

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией

Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');