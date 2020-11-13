В Выборгском замке откроют музей подводной археологии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Выборгском замке в 2021 году откроют музей подводной археологии, сообщил зампред правительства Ленинградской области Владимир Цой.

Музей разместят в здании цейхгауза, выставочное пространство будет увеличено в результате реставрации.

У стен центра "Эрмитаж-Выборг" расположится музей под открытым небом. Его первым экспонатом стали колонны, поднятые недавно со дна Финского залива и созданные около двух веков назад для украшения храмов Петербурга. В следующем году экспозицию дополнят обломки корабля, который вез эти колонны.