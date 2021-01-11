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Псковский театр драмы присоединен к Александринке

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Псковский академический театр драмы имени Пушкина получил федеральный статус и вошел в состав Национального драматического театра России - Александринского театра, сообщила пресс-служба региональной администрации. Театру вернули историческое название "Народный дом имени Пушкина".

Художественный руководитель драмтеатра Дмитрий Месхиев в июне 2019 года попросил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поддержать идею объединения учреждения с петербургским Александринским театром.

В октябре 2020 года министр культуры России Ольга Любимова на встрече с представителями труппы театра в Пскове поддержала проект объединения.

Народный дом имени А. С. Пушкина в Пскове был построен в 1906 году в ознаменование 100-летия со дня рождения поэта. После революции театр сменил несколько названий: до 1920 года он был Коммунальным театром, до 1939 года - Псковским городским драматическим театром им. А.С.Пушкина, после 1939 года переименовали в Ленинградский областной драматический театр. После войны он назывался Псковский областной драматический театр имени Пушкина, а в 1996 году за заслуги в развитии театрального искусства ему было присвоено звание "академический".

Сегодня в труппе театра 30 актеров, из них два народных артиста России, пять заслуженных артистов России, один заслуженный работник культуры Сахалинской области.

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